Двоевластие закончилось, – исследователь о последствиях недели протестов в Казахстане

На фоне протестов в Казахстане поменялась политическая ситуация в стране в целом. Власть вроде бы окончательно получил президент Касим-Жомарт Токаев.

Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос. В ответ на вопрос о том, кто стал победителем на фоне политических потрясений в Казахстане, он отметил: "Очевидно, что бенефициар сейчас Токаев".

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На протесты в Казахстане могло повлиять еще одно событие

"Как минимум он (Токаев – 24 канал) получил власть окончательно. Двоевластие закончилось", – сказал Игорь Семиволос.

Директор Института ближневосточных исследований отметил, что поднятие цен заставило жителей Казахстана выйти на улицы, однако на самом деле речь идет о еще одном событии.

Второе (событие – 24 канал) до сих пор не объяснено – ситуация внутри правящей группы, что произошла 2 – 4 января, а уже 5 января Токаев заявил, что занимает должность главы Совбеза. Пока это не станет понятно, нельзя делать выводы по поводу того, что произошло. Игорь Семиволос Директор Института ближневосточных исследований

По словам Семиволоса, конкретные беспорядки и политические требования, несомненно, появлялись на фоне эскалации конфликта внутри власти Казахстана. В то же время он считает, что версия о том, что Касим-Жомарт Токаев мог при вменяемом состоянии Нурсултана Назарбаева пойти против него – маловероятна.

. Около 30 лет Нурсултан Назарбаев находился у власти Казахстана. Ему даже установили памятники при жизни, которые в конце концов снесли . После вспышки протестов в январе 2022 года граждане страны потребовали его отставки с должности главы Совбеза и уменьшения влияния на власть.

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