Двойная баллистическая атака: детали ужасного ночного обстрела Кривого Рога

Враг совершил очередную террористическую атаку на Кривой Рог в ночь на 20 октября. Россияне нанесли по городу два баллистических удара.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатев, отметив, что в результате обстрела пострадали 17 человек, к счастью, без жертв. Враг попал в стоянку рядом с отелем, сразу после удара оперативные службы развернули штаб помощи пострадавшим.

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Детали ужасного ночного обстрела Кривого Рога

Корреспондент рассказал, что накануне Кривой Рог подвергся очередной атаке врага. Около 23:00 вечера после сигнала воздушной тревоги горожане в разных районах города услышали громкий взрыв.

Через полчаса раздался еще один взрыв.

По информации от Днепропетровской военной администрации, россияне целились двойным ударом в одно место. Как оказалось, враг нанес удары по парковке рядом с отелем. Мониторинговые ресурсы сообщали, что россияне атаковали город баллистической ракетой "Искандер-М", которую враг запустил с временно оккупированного Крыма.

После первого взрыва на место сразу прибыли все оперативные службы, после чего россияне нанесли еще один удар. В результате всей коварной операции врага ранения получил один из спасателей, – отметил Фефилатев

Всего в результате двойного удара враг повредил три машины спасателей, три машины полиции и одну карету скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв.

Всего за помощью врачей обратилось 17 жителей города: 3 женщины и 14 мужчин. Впоследствии 8 жителей Кривого Рога обратились в больницы для дальнейшей медицинской помощи.

У всех разная степень тяжести, в основном средняя. Большинство пострадавших получили минно-взрывные ранения. После прилетов из домов повылетало, без преувеличения, более сотни стекол из окон,

– отметил корреспондент.

Днепропетровская ОВА сообщила, что в результате ударов пострадало 15 многоэтажных домов, 3 административных здания, объекты бизнеса и около 30 автомобилей.

Сразу после ударов на место прибыли все оперативные службы, которые развернули штаб помощи для местных жителей.

С 6 утра начал свою работу штаб от городской власти, к которому могли обратиться пострадавшие, оставить заявления на получение материальной компенсации из бюджета города и получить строительные материалы. Теперь жители города, чьи дома подверглись разрушениям от взрывной волны, могут на первое время отремонтировать окна, которые остались без стекла.

Оперативно-спасательные службы уже завершили спасательную операцию. Город постепенно оправляется после очередного ракетного обстрела. Фефилатев добавил, что надеется, что со временем количество пострадавших и раненых увеличиваться не будет.

