Сходство впечатляет: Путин публично наградил своего "двойника"

Кремлевский диктатор Владимир Путин уже не скрывает своих двойников. Президент России на публике наградил военного, который по внешним признакам очень похож на Путина.

Инцидент произошел 23 августа в Курске, куда Путин приехал на празднование 80-летия победы в Курской битве, пока в Тверской области разбивался самолет с Евгением Пригожиным, пишет 24 Канал. Именно в Курске Путин и наградил своего предполагаемого двойника.

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Путин публично показал своего двойника

Внимание на двойника Путина обратил украинский журналист Денис Казанский и пользователи сети. Он опубликовал видео и фотографии с награждения.

Путин наградил своего двойника: смотрите видео

По внешним чертам военный, которого награждал кремлевский диктатор, сильно похож на Путина.

В частности, у них схожие черты лица: у обоих типичная внешность сотрудника ФСБ. Также у Путина и военного примерно одинаковый рост.

Путин наградил двойника / Фото из соцсетей Дениса Казанского

На видео может быть Виктор Золотов – главнокомандующий войсками национальной гвардии России. Возможно, именно на него возложена обязанность быть двойником Путина.

Отметим, что Путин в Курске сделал достаточно интересное заявление. Путин решил раздать награды оккупантам за их якобы "исключительный героизм". При этом он заявил, что награжденные оккупанты сражались с превосходящим противником.

Это заявление не укладывается в нарративы кремлевской пропаганды, поскольку ранее сам Путин убеждал, что Украина якобы "потеряла всю технику", а "контрнаступления нет". Поэтому можно предположить, что на сцене было два двойника Путина, один из которых не следил за своими заявлениями.

Сколько у Путина двойников