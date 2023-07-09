Путин признался, что у него есть двойник: экссотрудник КГБ ответил, при каких обстоятельствах это произошло

Владимир Путин довольно часто использует своих двойников для того, чтобы они вместо него совершали поездки в регионы России и за ее границы. Вот и в Дагестан в конце июня российский диктатор также отправил довольно похожую на него "копию".

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он утверждает, что Путин позже сам подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник.

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Никуда не может уехать

Сразу после неудачного мятежа Евгения Пригожина российский диктатор поехал в Дагестан. Хотя на самом деле там был его двойник.

А потом "в гости" к Путину в Кремль приехала девочка из Дагестана вместе с родителями, которая якобы не смогла увидеть его в Дербенте и очень расстроилась. И тогда якобы Путин пригласил ее в Москву. Во время общения с дагестанской девочкой он много чего наговорил.

Это тот настоящий Путин, сидящий в Кремле, признался этой дагестанской девочке, что он из Москвы не уезжает, а сидит в бункере. И именно поэтому, по его словам, они и приехала к нему. Он ведь, настоящий, приехать к ней не может,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Российский диктатор в этом разговоре фактически признал, что в Дагестан приезжал его двойник, потому что настоящий Путин никуда уехать не может.

Как Путин лично признался в существовании у него двойника: смотрите видео

Придумал историю о приезде девочки

"Мы впервые получили абсолютное доказательство от самого Путина, что в Дагестане был его двойник. Потому что настоящий Путин заверил на камеры, что сам никуда не уезжает. А также он признался, что его двойник не мог дать 5 миллиардов рублей Дагестану (Путин во время встречи с девочкой отдал приказ передать Дагестану такую сумму – 24 канал), потому что он не для того туда ездил", – объяснил Жирнов.

Двойник Путина прибыл в Дагестан, чтобы показать "единство народа и Путина". Но передать Дагестану 5 млрд он не мог. Поэтому настоящий Путин придумал историю о девочке, которая заплакала из-за того, что не встретилась с "президентом". И ее якобы "пригласили" в Кремль, чтобы Путин объявил, что передал ей и руководству Дагестана деньги.

Ведь двойник сказать это в Дагестане не мог. А как бы он это сделал? Предположим, дагестанское руководство говорит двойнику, что нам не хватает 5 миллиардов. А двойник звонит настоящему Путину и спрашивает: могу ли я от вас передать деньги?

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Настоящий Путин, по мнению Сергея Жирнова, подтвердил, что девочка приезжала, чтобы он лично озвучил о выделении денег Дагестану.

Больше о двойниках Путина

В украинской разведке уверены, что Путин использует технологию двойников. Так, во время визита якобы российского диктатора на временно оккупированный Юг Украины можно было рассмотреть разницу в поведении и облике "Путина".

По словам представителя ГУР, настоящий Путин никогда бы не сел в том виде и в тот автотранспорт, а также не общался бы с местным населением, как это сделал его двойник. Ведь общение с настоящим Путиным в Кремле "очень ограничено".

Кроме того, в украинской разведке сообщили, что двойники Путина могут проживать в закрытых местах на усиленно охраняться.

Якобы Владимир Путин 29 июня приехал в Дагестан. Там он или его двойник встречался с жителями Дербента. Однако одна 8-летняя девочка Раисат Акипова якобы не попала на эту встречу и даже плакала из-за этого. И тогда Путин пригласил ее с родителями в Москву. 4 июля он совершил для них экскурсию по Кремлю и заявил, что передает Дагестану 5 миллиардов рублей.