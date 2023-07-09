Большинство поездок даже в пределах России совершает не сам Путин, а его двойник. Но хотя бы так в Кремле надеются вернуть доверие к диктатору. Об этом 24 Каналу рассказал Глеб Пьяных – российский оппозиционный журналист.

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Главная цель поездки

Владимир Путин решил хоть как-то улучшить свое положение после мятежа Евгения Пригожина. У него и без того было множество имиджевых проблем. За ним, в частности, закрепилось прозвище "бункерный". Ведь он фактически никуда не выходит, а подавно если говорится о горячих точках на фронте. Эта функция полностью возложена на двойников.

Путин должен встречаться с народом. Просто Владимир Зеленский его каждый раз обыгрывает со страшной силой. Сколько он уже находился под Бахмутом, на фронте. А у Путина что? Поездка в ночной Мариуполь? Там же очевидный двойник,

– подчеркнул Глеб Пьяных.

На это легко может указывать момент, когда Путин ехал за рулем в машине, а на встречу ему ехал случайный "Камаз". Даже когда диктатор решает поездить по Москве, там перекрывают движение за два часа до и после его появления. Не говоря уже о прифронтовом Мариуполе.

Возвращаясь к поездке в Дагестан, такой визит нужен был исключительно для пиара.

"Пытаются изобразить, что Путин не в бункере закрылся, а где-то разъезжает и встречается с людьми. Дошло наконец, что нужно противопоставить что-то этому "бункерному имиджу", – подчеркнул журналист.

Глеб Пьяных о поездке Путина в Дагестан: смотреть видео

В чем разница между Путиным и двойниками

Поездка Владимира Путина в Дагестан также имела много курьезных моментов, очевидно свидетельствовавших о том, что туда прибыл именно двойник. Отличить настоящего Путина также можно по физиологическим особенностям.

У двойника руки и ноги очень шустро действуют. Правая рука у двойника в порядке, а у настоящего – свисает как плеть,

– заметил Пьяных.

Другим показателем является то, что Владимир Путин не может говорить, не покашливая.

Путин в Дагестане: что известно о поездке