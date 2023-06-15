Как неудобно получилось: "военкоры" случайно подтвердили, что есть разные Путины

Перед встречей с Владимиром Путиным так называемые "военкоры" были вынуждены отбыть семидневный карантин. Это еще раз подтверждает то, что российский диктатор имеет двойников.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. К тому же, факт существования двойников Путина уже давно подтвердила украинская разведка.

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"Это еще раз подтверждает, что существуют разные Путины. Есть Путин, перед которым надо сидеть на карантине. А есть Путин, посещающий парад 9 мая. Один боится микробов, а другой – нет", – сказал Тизенгаузен.

Российские "военкоры" случайно оговорились о двойниках Путина: смотрите видео

Трудно представить степень паранойи Путина, а также степень унижения, на которое идут российские функционеры, чтобы увидеться с ним. Таковы российские реалии.

Двойники Путина: что о них известно

Оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Владимир Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.

Кроме того, именно двойник мог комментировать атаку Москвы неизвестными беспилотниками. В сети обратили внимание, что во время выступления Путин походил на работа.

Дальнейшая жизнь двойников Путина после потери работы по тем или иным причинам обречена. Хотя им обещают совершенно безоблачное будущее, на самом деле с ними никто не будет церемониться после того, как они станут ненужными.

Владимир Путин 13 июня вылез из своего бункера, чтобы пообщаться с российскими "военными корреспондентами". Таким способом российский диктатор пытался стать ближе к "солдатским низам".