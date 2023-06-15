Как неудобно получилось: "военкоры" случайно подтвердили, что есть разные Путины
Перед встречей с Владимиром Путиным так называемые "военкоры" были вынуждены отбыть семидневный карантин. Это еще раз подтверждает то, что российский диктатор имеет двойников.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. К тому же, факт существования двойников Путина уже давно подтвердила украинская разведка.
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"Это еще раз подтверждает, что существуют разные Путины. Есть Путин, перед которым надо сидеть на карантине. А есть Путин, посещающий парад 9 мая. Один боится микробов, а другой – нет", – сказал Тизенгаузен.
Российские "военкоры" случайно оговорились о двойниках Путина: смотрите видео
Трудно представить степень паранойи Путина, а также степень унижения, на которое идут российские функционеры, чтобы увидеться с ним. Таковы российские реалии.Обратите внимание! Владимир Путин 13 июня вылез из своего бункера, чтобы пообщаться с российскими "военными корреспондентами". Таким способом российский диктатор пытался стать ближе к "солдатским низам".
Двойники Путина: что о них известно
- Оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Владимир Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.
- Кроме того, именно двойник мог комментировать атаку Москвы неизвестными беспилотниками. В сети обратили внимание, что во время выступления Путин походил на работа.
- Дальнейшая жизнь двойников Путина после потери работы по тем или иным причинам обречена. Хотя им обещают совершенно безоблачное будущее, на самом деле с ними никто не будет церемониться после того, как они станут ненужными.