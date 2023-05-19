Сидят, как в тюрьме – бывший сотрудник КГБ предположил, где живут двойники Путина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно намекал, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. В частности, один из них в свое время приезжал в Мариуполь.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, очевидно, что двойники Путина также сидят в бункерах или на государственных дачах. Их точно не могут выпускать домой.

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Не обязательно, что эти дачи настолько оборудованы, как для российского диктатора и его прихвостней. Скорее всего двойников оттуда никуда не выпускают.

Оттуда их никуда не отпускают. Кроме, конечно, выездов по работе. Они живут как в тюрьме. Их не могут просто упустить. Ведь надо бороду, парики, чтобы люди не узнали двойников Путина,

– предположил Жирнов.

Почему Путина не спасет бункер

Как отметил Жирнов, Путин точно рассчитывает, что бункеры помогут ему сохранить жизнь в случае ядерного конфликта или других попыток ликвидации самого диктатора. Хотя очень сомнительно, что это его спасет.

Россия – страна, где все продается. Она коррумпирована. Скептически отношусь ко всему строительству, которое велось там за последние 20 лет. Вот в советское время или в гитлеровской Германии – другое дело. Эти бункеры и бетонные сооружения до сих пор стоят. А при Путине все разваливается,

– отметил Жирнов.

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Сомнительно, что бункеры смогут спасти Путина от смерти. Тем более что в США есть специальные бомбы, способные пробивать укрепленные сооружения и бункеры. После нескольких таких ударов хранилище Путина будет уничтожено.

Хотя, как предполагает Жирнов, у Путина есть надежно укрепленный бункер на Урале, который защищает гора. Может быть, он способен выдержать даже прямой ядерный удар.

Двойники Путина: коротко