Сидят, как в тюрьме – бывший сотрудник КГБ предположил, где живут двойники Путина
Глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно намекал, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. В частности, один из них в свое время приезжал в Мариуполь.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, очевидно, что двойники Путина также сидят в бункерах или на государственных дачах. Их точно не могут выпускать домой.
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Не обязательно, что эти дачи настолько оборудованы, как для российского диктатора и его прихвостней. Скорее всего двойников оттуда никуда не выпускают.
Оттуда их никуда не отпускают. Кроме, конечно, выездов по работе. Они живут как в тюрьме. Их не могут просто упустить. Ведь надо бороду, парики, чтобы люди не узнали двойников Путина,
– предположил Жирнов.
Почему Путина не спасет бункер
Как отметил Жирнов, Путин точно рассчитывает, что бункеры помогут ему сохранить жизнь в случае ядерного конфликта или других попыток ликвидации самого диктатора. Хотя очень сомнительно, что это его спасет.
Россия – страна, где все продается. Она коррумпирована. Скептически отношусь ко всему строительству, которое велось там за последние 20 лет. Вот в советское время или в гитлеровской Германии – другое дело. Эти бункеры и бетонные сооружения до сих пор стоят. А при Путине все разваливается,
– отметил Жирнов.
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Сомнительно, что бункеры смогут спасти Путина от смерти. Тем более что в США есть специальные бомбы, способные пробивать укрепленные сооружения и бункеры. После нескольких таких ударов хранилище Путина будет уничтожено.
Хотя, как предполагает Жирнов, у Путина есть надежно укрепленный бункер на Урале, который защищает гора. Может быть, он способен выдержать даже прямой ядерный удар.
Двойники Путина: коротко
- Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов неоднократно говорил, что у Путина есть двойники. У него – по меньшей мере три "дублера".
- Даже на телевизионных кадрах можно увидеть разницу во внешности. Следует смотреть на форму ушей и промежуток между глазами.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко убежден, что на оккупированные территории Украины приезжали двойники Путина.