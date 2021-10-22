Во двор дома заместителя Ермака Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова"

Заместителю главы Офиса Президента Игорю Жовкве во двор бросили "коктейль Молотова". Злоумышленника задержали, он утверждает, что это был "заказ".

Происшествие произошло около 4 утра 22 октября. Дом заместителя Андрея Ермака расположен в Дарницком районе Киева.

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"Заказ поджога на сайте поиска работы"

В результате происшествия никто не пострадал, а мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом удалось сразу задержать. Им оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он из поселка Косари Черкасской области.



При себе у мужчины был паспорт

По его словам, сообщение о заказе поджога дома он нашел на одном из сайтов объявлений о работе. Мужчина утверждает, что человек, которому он должен был бросить "коктейль Молотова", для него был неизвестным.



"Заказ" на поджог мужчина якобы нашел на сайте поиска работы

Задержанный рассказал, что адрес потерпевшего и указания он получал через телеграм. За работу ему пообещали 4 тысячи долларов. Деньги он должен был получить после того, как информация о нападении на дом появится в СМИ. Мотивы заказчика задержанному не известны.

По данному факту открыли производство по части 2 статьи 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Сейчас правоохранители работают над установлением лица заказчика преступления.

Правоохранители традиционно не сообщают имя чиновника, о котором идет речь. Впрочем, на сайте полиции указано, что это заместитель Главы Офиса Президента Украины, что ответственен за направление европейской интеграции. Как говорится на сайте ОП , такая ​​ответственность у Игоря Жовквы.

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