Во дворах многоэтажек в Мариуполе растут кладбища: сколько местных уже убили россияне

Жители Мариуполя продолжают хоронить погибших во дворах многоэтажек. Речь идет даже о возможной вспышке холеры.

По состоянию на сегодняшний день никаких официально подтвержденных случаев нет. Однако, если в городе зафиксируют инфекцию, она обернется эпидемией и унесет тысячи жизней мариупольцев. Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Сколько жителей Мариуполя убили россияне

По последним официальным данным, россияне убили более 22 тысяч жителей города. "Это мариупольцы, которые уже похоронены в братских могилах. Здесь не учтены люди, которые находятся под завалами и захоронены во дворах. Следовательно, количество погибших значительно выше", - объяснил Андрющенко.

Спикер добавил, что сейчас идет процесс подсчета более точного количества мариупольцев, погибших в результате российской агрессии.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Погибших мариупольцев продолжают хоронить на импровизированных кладбищах. Отмечают, что эти люди скончались не насильственным путем. Причиной смертей может служить холера.

Почти под каждым разрушенным зданием в Мариуполе от 50 до 100 убитых. Оккупанты пытаются любым способом скрыть следы своих преступлений. Да, они сносят дома даже не разбирая завалов – прямо с телами. Затем их вывозят на местные полигоны твердых бытовых отходов.

Военные страны-агрессорки разобрали завалы драмтеатра , который они разбомбили 16 марта. Тела погибших увезли и похоронили в братской могиле в Мангуше. Теперь установить реальное количество жертв невозможно.

Убитых жителей Мариуполя хоронили в парках, скверах и во дворах. Потом начались дожди, и все начало вымываться и двигаться в сторону реки и моря. В городе гуманитарная катастрофа, у жителей блокадного города нет воды. Они набирают ее из колодцев и колодцев, а там она ядовита.

Ситуация усугубляется с каждым днем. В городе дефицит пищи, воды, лекарств и средств гигиены.

ВОЗ предупреждает, что в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, в том числе – холеры. Причиной тому разрушенная система водоснабжения

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