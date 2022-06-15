Станом на сьогодні жодних офіційно підтверджених випадків немає. Однак, якщо у місті зафіксують інфекцію, вона обернеться епідемією та забере тисячі життів маріупольців. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Скільки мешканців Маріуполя вбили росіяни

За останніми офіційними даними, росіяни вбили понад 22 тисячі жителів міста. "Це маріупольці, які вже поховані у братських могилах. Тут не враховані люди, які перебувають під завалами та поховані на подвір'ях. Відтак, кількість загиблих значно вища.", – пояснив Андрющенко.

Спікер додав, що наразі триває процес підрахунку більш точної кількості маріупольців, які загинули внаслідок російської агресії.

Ситуація у Маріуполі: коротко

Загиблих маріупольців продовжують ховати на імпровізованих кладовищах. Зауважують, що ці люди померли не насильницьким шляхом. Причиною смертей може бути холера.

Майже під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі від 50 до 100 убитих. Окупанти намагаються у будь-який спосіб приховати сліди своїх злочинів. Так, вони зносять будинки навіть не розбираючи завалів – прямо з тілами. Далі їх вивозять на місцеві полігони твердих побутових відходів.

Військові країни-агресорки розібрали завали драмтеатру, який вони розбомбили 16 березня. Тіла загиблих вивезли й поховали у братській могилі у Мангуші. Тепер встановити реальну кількість жертв – неможливо.

Вбитих мешканців Маріуполя ховали у парках, скверах та на подвір'ях. Згодом почалися дощі, і усе почало вимиватися та рухатися в бік річки та моря. У місті гуманітарна катастрофа, жителі блокадного міста не мають води. Вони набирають її з колодязів та криниць, а там вона отруйна.

Ситуація погіршується з кожним днем. У місті дефіцит їжі, води, ліків та засобів гігієни.

ВООЗ попереджає, що у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема – холери. Причиною цьому є зруйнована система водопостачання

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