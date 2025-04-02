Из оккупации вернули парня, маму которого убили россияне

В Украину удалось вернуться с временно оккупированной территории еще двоих детей. Среди них есть сирота.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

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Из оккупации вернули еще двух детей

Маму парня, которого удалось вернуть из оккупации, убили российские военные.

Чтобы спасти ребенка, его родственница обратилась за помощью – и парня удалось эвакуировать. Сейчас он в безопасности, ему подыскивают семью, которая обеспечит надлежащую заботу и поддержку,

– сообщил Ермак.

Также спасти из российской оккупации удалось девушку вместе с матерью.

Они долгое время не могли выехать из-за ограничений оккупационных властей.

"Теперь они дома – на подконтрольной Украине территории", – резюмировал председатель ОП.

Напомним, что на днях прошла еще одна такая эвакуационная миссия. Тогда удалось вернуть троих детей. Среди них была дочь украинского защитника, которая из-за ужасов оккупации перестала разговаривать.

Спасти украинских детей удается в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.