На двух участках 1 к 8, но никто и не ожидал, что будет легко – Арестович о ситуации в зоне ООС

Алексей Арестович заявил, что российским оккупантам удалось несколько продвинуться от Изюма в сторону Славянска и Краматорска.

Советник главы Офиса Президента отметил, что враг начал "поджимать" с юга и севера зону ООС. Об этом он сообщил в комментарии Марку Фейгину 6 апреля.

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План по окружению наших войск там пытаются реализовывать по полной. Работает авиация, артиллерия, ракетные войска, наземная часть. Все гремит, наступает. И в принципе на севере они уже немного так продвинулись в сторону Славянска и Краматорска,

– сказал Алексей Арестович.

"На юге тоже сильно поджимают. Посмотрим, что будет. Никто не надеялся, что будет легко. Учитывая, что концентрированное преимущество на двух участках сильно: один к восьми, похоже", – продолжил чиновник.

Советник главы ОП заверил: "Наши работают, авиация работает в ответ. Война – они работают по нам, мы работаем в ответ. Все решится на поле боя".

В зоне ООС отразили 9 атак

Вооруженные Силы Украины за прошедшие сутки, 6 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил успешно отразили девять атак российских оккупантов.

Украинские герои уничтожили:

6 танков;

5 единиц бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники;

4 артиллерийские системы противника.

Также подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили:

2 самолета;

1 крылатую ракету;

1 беспилотный летательный аппарат врага.

Наши защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.