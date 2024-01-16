Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он предположил, согласятся ли Соединенные Штаты Америки заключить договоренности относительно безопасности с Украиной.
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Будет ли соглашение с США
Двухстороннее соглашение Украины с Великобританией о сотрудничестве в сфере безопасности стало первым результатом декларации G7 о поддержке Украины. Ее провозгласили на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Отметим, что к декларации присоединилось 31 государство.
Обязательно будет (соглашение о безопасности с США – 24 Канал). Ведь не просто так Риши Сунаку пришло в голову приехать в Украину. Июльский саммит в Вильнюсе закончился несколько неудачно для Украины, но в качестве утешительного приза страны G7 приняли решение, что в течение года все члены "Большой семерки" подпишут двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украины,
– отметил Пионтковский.
Великобритания первой сделала этот шаг. Соответственно, переговоры ведутся не только с Соединенными Штатами Америки, а со всеми странами G7. К слову, в состав "Большой семерки" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.
Мое предположение о США просто. Он базируется на одном из заявлений Джо Байдена, когда президент США в один ряд поставил ХАМАС и Владимира Путина. Мол, ХАМАС хочет уничтожить Израиль, а Путин – Украину, но Соединенные Штаты этого не допустят и всегда будут на стороне своих,
– сказал российский публицист и оппозиционный политик из США.
Он напомнил, что у Вашингтона есть соглашение о взаимных гарантиях безопасности с Иерусалимом, в котором есть обязательства по поставке вооружения и многое другое.
"Не нужно изобретать новый велосипед. Пусть в рамках выполнения решения G7 о двусторонних соглашениях Соединенные Штаты Америки предоставят Украине статус основного союзника США вне Альянса, который имеет Израиль", – добавил Пионтковский.
Соглашение о безопасности с Великобританией: коротко
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев и подписал соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере в течение 10 лет. Кроме этого, Лондон взял на себя обязательство предоставить Украине военную помощь в случае повторного нападения России.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что это "очень серьезная и современная сделка" вроде тех, что заключают США со своими союзниками.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это действительно исторический день, поскольку соглашение подразумевает долгосрочную поддержку Украины.