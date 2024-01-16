Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он предположил, согласятся ли Соединенные Штаты Америки заключить договоренности относительно безопасности с Украиной.

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Будет ли соглашение с США

Двухстороннее соглашение Украины с Великобританией о сотрудничестве в сфере безопасности стало первым результатом декларации G7 о поддержке Украины. Ее провозгласили на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Отметим, что к декларации присоединилось 31 государство.

Обязательно будет (соглашение о безопасности с США – 24 Канал). Ведь не просто так Риши Сунаку пришло в голову приехать в Украину. Июльский саммит в Вильнюсе закончился несколько неудачно для Украины, но в качестве утешительного приза страны G7 приняли решение, что в течение года все члены "Большой семерки" подпишут двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украины,

– отметил Пионтковский.

Великобритания первой сделала этот шаг. Соответственно, переговоры ведутся не только с Соединенными Штатами Америки, а со всеми странами G7. К слову, в состав "Большой семерки" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Мое предположение о США просто. Он базируется на одном из заявлений Джо Байдена, когда президент США в один ряд поставил ХАМАС и Владимира Путина. Мол, ХАМАС хочет уничтожить Израиль, а Путин – Украину, но Соединенные Штаты этого не допустят и всегда будут на стороне своих,

– сказал российский публицист и оппозиционный политик из США.

Он напомнил, что у Вашингтона есть соглашение о взаимных гарантиях безопасности с Иерусалимом, в котором есть обязательства по поставке вооружения и многое другое.

"Не нужно изобретать новый велосипед. Пусть в рамках выполнения решения G7 о двусторонних соглашениях Соединенные Штаты Америки предоставят Украине статус основного союзника США вне Альянса, который имеет Израиль", – добавил Пионтковский.

Кстати говоря, Украина работает над подписанием двустороннего соглашения о безопасности с Румынией. Переговоры стартовали 14 января. Стороны обсудили основные элементы будущего соглашения.

Соглашение о безопасности с Великобританией: коротко