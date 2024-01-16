Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він припустив, чи погодяться Сполучені Штати Америки укласти домовленості у сфері безпеки з Україною.

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Чи буде угода з США

Двостороння угода України з Великою Британією про співробітництво у сфері безпеки стала першим результатом декларації G7 про підтримку України. Її проголосили на Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 року. Зазначимо, що до декларації приєдналася 31 держава.

Обов'язково буде (безпекова угода з США – 24 Канал). Адже не просто так Ріші Сунаку спало на думку приїхати в Україну. Липневий саміт у Вільнюсі закінчився дещо невдало для України, але як втішний приз країни G7 ухвалили рішення, що протягом року всі члени "Великої сімки" підпишуть двосторонні угоди про гарантії безпеки України,

– зазначив Піонтковський.

Велика Британія першої зробила цей крок. Відповідно переговори ведуться не тільки зі Сполученими Штатами Америки, а зі всіма країнами G7. До слова, до складу "Великої сімки" входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Моє припущення щодо США просте. Воно базується на одній із заяв Джо Байдена, коли президент США в один ряд поставив ХАМАС й Владіміра Путіна. Мовляв, ХАМАС хоче знищити Ізраїль, а Путін – Україну, але Сполучені Штати цього не допустять й завжди будуть на боці своїх,

– мовив російський публіцист та опозиційний політик із США.

Він нагадав, що Вашингтон має угоду про взаємні гарантії безпеки з Єрусалимом, у якій є зобов'язання щодо постачання озброєння та багато іншого.

"Не треба винаходити новий велосипед. Нехай у рамках виконання рішення G7 про двосторонні угоди Сполучені Штати Америки нададуть Україні статус основного союзника США поза Альянсом, який має Ізраїль", – додав Піонтковський.

До речі, Україна працює над підписанням двосторонньої безпекової угоди з Румунією. Перемовини стартували 14 січня. Сторони вже обговорили основні елементи майбутньої угоди.

Безпекова угода з Великою Британією: коротко