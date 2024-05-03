Это прорыв: чего Украине ожидать от двусторонних соглашений с союзниками

Украина готовится подписать, в частности, с США двустороннее соглашение по безопасности. Эти договоры являются большим прорывом.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что генсека Альянса Йенса Столтенберга это очень обеспокоило. Мол, он хотел, чтобы НАТО было главным.

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Однако такие соглашения могут быть новым форматом взаимодействия в рамках нового формата безопасности. Все потому, что Альянс из-за наличия таких стран как Венгрия показал, что может быть много вопросов относительно его функциональности.

Это очень хороший на самом деле формат. Конечно, что это не является гарантией безопасности, как часто у нас это называют. Это соглашения по безопасности, которые открывают Украине прежде всего путь к взаимодействию в области ВПК,

– подчеркнул политолог.

А это для украинского государства – главное. Украина должна стать частью ВПК Запада. Речь идет, в частности, об обмене технологиями и ресурсами. Также это фактически обязательства помогать украинскому государству.

"Как и любые обязательства, как и любой международный договор, конечно, он содержит пункты, которые позволяют при определенных обстоятельствах их не выполнять, если стороны этого не хотят. Такие же пункты содержится и в пятой статье устава НАТО", – добавил Загородний.

Соглашения по безопасности