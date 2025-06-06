В Тернополе провели повторные замеры воздуха после загрязнения: можно ли выходить на улицу
- После повторных замеров воздуха в Тернополе, показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора были в пределах допустимых норм, а радиационный фон также в норме.
- Жителям Тернополя разрешено выходить на улицу, поскольку превышений предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе не обнаружено.
После российского обстрела Украины ночью 6 июня жители Тернополя сообщили о задымлении. Специалисты провели повторные замеры атмосферного воздуха – власти объяснили, безопасно ли находиться на улице.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала и начальника Тернопольской ОГА Вячеслава Негоду.
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Что с воздухом в Тернополе после взрывов
Городской голова сообщил, что Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.
Радиационный фон в пределах нормы. Замеры будут продолжаются в течение дня. Можно выходить на улицу,
– рассказал Надал.
По его словам, во время замеров было выяснено, что показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора – в пределах допустимых норм МОЗ Украины.
Вячеслав Негода добавил, что пока превышений предельно допустимой концентрации содержания химических веществ в воздухе не обнаружено.
Напомним, что после взрывов в Тернополе наблюдали задымление – власти призвали жителей не выходить из дома без крайней необходимости. По состоянию на 8 утра было установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.