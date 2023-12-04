Вновь стал островом: "шторм века" разрушил насыпь россиян на Джарилгаче
"Шторм века" в Черном море нанес значительный ущерб россиянам на временно оккупированных территориях. Непогода разрушила насыпь врага на острове Джарилгач в Херсонской области.
Эту насыпь оккупанты создали, чтобы соединить оккупированный остров с материковой частью области. Теперь россияне снова не смогут добраться Джарилгача по сухопутному пути.
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Джарилгач снова стал островом из-за непогоды
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины изучили спутниковые снимки острова Джарилгач. Эти кадры сделали 30 ноября, именно после того, как "шторм века" нанес ущерб прибрежным населенным пунктам у Черного моря.
Из-за шторма на территории острова Джарилгач образовалось три промоины: в районе перешейка, там где оккупанты создали насыпь; на расстоянии 2,1 километра и 17,5 километра от перешейка,
– сказали в Минприроды.
Джарилгач после "шторма века" / Фото Минприроды
Представители министерства подчеркнули, что оккупационные войска для беспрепятственного попадания на остров и обустройства полигона еще весной 2022 года засыпали Лазурненскую промоину.
"Такая изоляция Джарилгацкого залива от моря несла крайне негативные последствия для его экосистем. Ведь Джарилгацкий залив с островом – это одно из 22 наиболее важных и уникальных водно-болотных угодий планеты, охраняемых Рамсарской конвенцией", – сказали в министерстве.
В Минприроды отметили, что в акватории вблизи острова также обитают уникальные виды дельфинов – белобочка и афалина.
Россияне превратили Джарилгач в полигон
- Остров Джарилгач россияне оккупировали в первые дни полномасштабного вторжения. С тех пор захватчики используют остров, как боевую территорию, превратив его в полигон.
- В августе 2023 года на Джарилгаче были масштабные пожары, даже не пытавшиеся тушить россияне. В результате пожара была уничтожена почти вся флора и фауна острова.
- В то же время депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что Вооруженные Силы работают по оккупантам на острове Джарилгач. В частности, наши защитники выражают их позиции и пытаются ликвидировать.