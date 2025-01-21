Канада готова ответить на возможные пошлины Трампа, – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада готова ко всем возможным сценариям в случае введения пошлин Трампом. В то же время он подчеркнул важность канадских ресурсов для экономического процветания США.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам Трюдо, правительство Канады готово реагировать на все возможные сценарии, если президент США Дональд Трамп введет пошлины против Канады.

Читайте также "Ударим в ответ": Фриланд заявила, что является лучшим кандидатом для борьбы с Трампом

Канада подготовится к любому развитию событий

Отвечая на вопрос о сроках введения возможных пошлин, Трюдо отметил, что Трамп является опытным в ведении переговоров и любит держать партнеров "в определенном напряжении". Он также отметил, что "регулярно" общается с Трампом.

Подход Дональда Трампа действительно вносит неопределенность,

– сказал Трюдо.

Премьер Канады также подчеркнул, что для достижения процветания США, которое обещал Трамп, будут необходимы канадские ресурсы.

Канада обеспечивает многие из необходимых ресурсов, которые потребуются американской экономике для роста и процветания,

– подытожил Трюдо.

Этот комментарий прозвучал после того, как 21 января президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания в Овальном кабинете заявил, что его администрация введет 25% пошлину на товары из Мексики и Канады с 1 февраля.

Напомним, во время избирательной кампании Трамп выступал с предложениями ввести значительные тарифные меры: 25% пошлина на импорт из Мексики и Канады, 60% на китайские товары, а также до 20% на импорт из других стран.

Он также заявлял, что готов применять тарифы как инструмент давления на другие государства, в частности на Данию, чтобы заставить ее передать контроль над Гренландией США.