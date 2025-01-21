Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. За словами Трюдо, уряд Канади готовий реагувати на всі можливі сценарії, якщо президент США Дональд Трамп введе мита проти Канади.

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Канада підготується до будь-якого розвитку подій

Відповідаючи на питання про терміни введення можливих мит, Трюдо зазначив, що Трамп є досвідченим у веденні перемовин і любить тримати партнерів "у певній напрузі". Він також зауважив, що "регулярно" спілкується з Трампом.

Підхід Дональда Трампа дійсно вносить невизначеність,

– сказав Трюдо.

Прем'єр Канади також підкреслив, що для досягнення процвітання США, яке обіцяв Трамп, будуть необхідні канадські ресурси.

Канада забезпечує багато з необхідних ресурсів, які будуть потрібні американській економіці для зростання і процвітання,

– підсумував Трюдо.

Цей коментар прозвучав після того, як 21 січня президент США Дональд Трамп під час церемонії підписання в Овальному кабінеті заявив, що його адміністрація запровадить 25% мито на товари з Мексики та Канади з 1 лютого.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Трамп виступав із пропозиціями запровадити значні тарифні заходи: 25% мито на імпорт з Мексики та Канади, 60% на китайські товари, а також до 20% на імпорт з інших країн.

Він також заявляв, що готовий застосовувати тарифи як інструмент тиску на інші держави, зокрема на Данію, щоб змусити її передати контроль над Гренландією США.