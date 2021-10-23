"Джавелины" и боеприпасы "калибра НАТО", – в Минобороны рассказали о новой помощи США
Источник:Минобороны
В Украину вечером 22 октября самолетом прибыла помощь от США о которой договорились Владимир Зеленский и Джо Байден. На борту содержались средства медицинского и боевого обеспечения для военных.
Вооружение переместят к базам и складам и передадут военнослужащим для использования. В частности американскую помощь отправят подразделениям Операции Объединенных сил.
Накануне В Украину прибыла партия высокоточного оружия из США, – Минобороны
Начальник управления логистики Генштаба генерал-лейтенант Николай Шевцов заявил, что военно-техническая помощь включает высокотехнологичную и остродефицитную технику и вооружение, а также необходимые на передовой боеприпасы. Средства, поступившие в предыдущих грузах, уже повышают наши способности контрбатарейной и противотанковой борьбы, а также разведки.
Какую помощь отправили США Украине
- Партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с боеприпасами;
- боеприпасы к оружию под "калибры НАТО";
- аптечки медицинские.
Эти средства индивидуальной защиты выдадут в определенные воинские части, где позволят сохранить жизнь и здоровье личного состава. В общем, США в очередной раз подтвердили статус надежного и крепкого партнера,
– подчеркнула бригадный генерал Татьяна Остащенко.
Атташе по вопросам армии и обороны Посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт подчеркнула, что США помогают Украине строить армию. Речь идет о материально-технической помощи и тренингах от тактического до стратегического уровня.
"Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", – заверила Стюарт.Обратите внимание! Эта партия стала третьей, которая прибыла в Украину в рамках договоренностей о помощи по безопасности. Предыдущие 2 доставили в "Борисполь" 10 и 18 октября. Заметим, стоимость такой американской помощи составляет 60 миллионов долларов.