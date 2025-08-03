Вице-президент США Джей Ди Вэнс вышел с неожиданным откровением. Оказалось, что он "одержим" загадочными роликами с неопределенными летающими объектами.

Об этом Джей Ди Вэнс рассказал в эфире Fox News, передает 24 Канал.

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Что вице-президент США думает об НЛО?

О своей одержимости НЛО Вэнс рассказал на подкасте Ruthless.

Я одержим темой НЛО. Что на самом деле происходит? Что означают те видео? Что на самом деле происходит? Я еще не дошел до сути, но мы работаем над этим всего полгода,

– поделился он.

Во время разговора вице-президент США в шутку предложил ведущим посетить Зону 51, как только он "разберется в этом деле".

Кстати, в июне 2025 года The Wall Street Journal выпустило большое расследование о том, как Пентагон намеренно подпитывал теории заговора вокруг якобы секретных правительственных программ исследования НЛО. В частности, там объяснялся миф вокруг Зоны 51, которая стала главным уфологических теорий из-за чрезвычайной секретности, необъяснимые авиационные явления над этой территорией и сообщения об НЛО.

Офис AARO подтвердил, что никаких доказательств существования пришельцев или инопланетных технологий не найдено.