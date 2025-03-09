Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение о полезных ископаемых было бы самой действенной гарантией безопасности для Украины, а миротворческие силы Европы не способны провести миссию, потому что они не вели войны 30 –40 лет. Хотя позже он попытался оправдаться, такие слова стали настоящим позором.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что Вэнс не имеет боевого опыта, поэтому лучше бы ничего не говорил о миротворцах. Кроме того, экономическое сотрудничество с США не является надежной гарантией безопасности.

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О неудачном заявлении Вэнса по миротворцам

Полковник армии объяснил, что заявление Вэнса вызывает настоящее возмущение. По его мнению, боевой опыт вице-президента очень ограничен, поэтому его слова были неудачными. В то же время французские и британские войска воевали в 7 разных войнах. Поэтому вице-президенту лучше заняться делами политики.

После заявления Вэнс попытался оправдаться, сказав, что на самом деле не считает, что британские и французские солдаты не участвовали в боевых действиях. Однако это ему не помогло избавиться от волны критики.

Вэнс, похоже, сначала говорит, а потом думает. Поэтому я думаю, что это обидно. Однако это не должно было бы иметь особого значения. Если такое решение по военным делам принимает вице-президент США, это будет вызывать большое беспокойство,

– подчеркнул Бреттон-Гордон.

Относительно соглашения о полезных ископаемых, о котором упомянул Вэнс как лучшую гарантию безопасности, полковник армии отметил, что она будет иметь смысл только при одном условии – если в Украине будет американский персонал, который, возможно, будет работать на шахтах и в других сферах бизнеса, которые будут помогать с восстановлением. Тогда Россия не решится напасть на Украину, боясь задеть или убить этот персонал.

Однако он добавил, что в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, там было много американских работников. Поэтому соглашение не может и не быть надежной гарантией.