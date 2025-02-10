Вице-президент Джей Ди Вэнс встретится с Владимиром Зеленским в Мюнхене

Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США. Встреча произойдет уже совсем скоро на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вице-президент Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Известно, что Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на ежегодной конференции по вопросам безопасности. Она начинается 14 февраля. Туда же приедет и Джей Ди Вэнс вместе с несколькими другими топ-чиновниками США, и американские журналисты утверждают, что у вице-президента США уже запланирован разговор с Зеленским.

Перед этим Дональд Трамп заявил журналистам, что он "может встретиться" с украинским лидером в Вашингтоне, округ Колумбия, в ближайшие дни. Тогда он добавил, что он хотел бы, чтобы война закончилась.

На прошлой неделе украинская делегация провела встречу с генералом Китом Келлогом, спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России.

Дональд Трамп известен своими громкими заявлениями. В частности, и относительно окончания войны в Украине. Сначала он говорил о том, что сможет закончить ее за 24 часа. Впоследствии уже начал говорить о "несколько месяцев".

Также Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что важно подписать мирное соглашение между Украиной и Россией. Пока неизвестно, когда состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.