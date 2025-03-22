Выпустили 16 пуль: в Луганске убили совладельца кафе "Кавказ", где чаевничали кадыровцы

В конце февраля 2025 года во временно оккупированном Луганске был расстрелян совладелец кафе "Кавказ" Джейхун Саламов. Этот уроженец Азербайджана занимался вербовкой своих сограждан в отряды "Ахмат" и другие кадыровские подразделения.

Саламова ликвидировали в ходе бандитских разборок. Киллер убил его прямо в автомобиле. Известно, что в пособника кадыровцев было сделано 16 выстрелов, передает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также В Москве активисты "наказали" Z-патриота: зрелищные кадры

Работал на россиян, а получил пулю от своих

По информации агента "Атеш" из состава МВД "ЛНР", это уже была третья попытка ликвидации Саламова. Нападавший и его соучастник, который предоставил оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом на родину.

Известно, что Саламов с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничал с российскими войсками. Он вместе со вторым владельцем кафе "Кавказ" – Шарифовым – предоставляли его для совещаний, организовывали питание для российских военных и лично вербовали азербайджанцев в кадыровские подразделения.

Их заведение стало любимым местом остановки кадыровских боевиков и комбатов, а также точкой сбора лояльных путинскому режиму элементов,

– говорится в сообщении "Атеш".

К слову, именно в кафе "Кавказ" 30 мая 2022 года во время "совещания" был ликвидирован генерал-майор Романа Кутузова ("Тумана"), командира 1-го армейского корпуса вооруженных сил России.