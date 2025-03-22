Саламова ліквідували у ході бандитських розбірок. Кілер вбив його просто в автомобілі. Відомо, що у пособника кадирівців було зроблено 16 пострілів, передає 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Працював на росіян, а отримав кулю від своїх

За інформацією агента "Атеш" зі складу МВС "ЛНР", це вже була третя спроба ліквідації Саламова. Нападник та його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом на батьківщину.

Відомо, що Саламов з початку окупації у 2014 році активно співпрацював з російськими військами. Він разом із другим власником кафе "Кавказ" – Шарифовим – надавали його для нарад, організовували харчування для російських військових та особисто вербували азербайджанців до кадирівських підрозділів.

Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки кадировських бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних путінському режиму елементів,

– йдеться у повідомленні "Атеш".

До слова, саме у кафе "Кавказ" 30 травня 2022 року під час "наради" було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова ("Тумана"), командира 1-го армійського корпусу збройних сил Росії.