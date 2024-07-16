Неоднозначная личность: есть ли угрозы от кандидата в вице-президенты, которого предлагает Трамп

Дональд Трамп анонсировал, что в случае его победы на выборах вице-президентом станет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своей антиукраинской риторикой. Он один из тех политиков, которые системно выступают против предоставления Украине военной помощи.

Интересно, что Джеймс Ди Вэнс до 2021 года критиковал Трампа и называл его "американским Гитлером". Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, не стоит волноваться преждевременно, ведь политик является неоднозначной фигурой и может менять свое мнение.

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Вэнс не выступает однозначно против помощи Украине. Дословно он говорил, что "хватит выписывать пустые чеки". Однако это очень странная формулировка, ведь все средства, которые США выделяют Украине, возвращаются в бюджет страны.

Впрочем есть много сенаторов, которые требуют сначала разобраться со всеми внутренними проблемами, а уже тогда помогать союзникам. Ведь в последнее время в США остро встала проблема нелегальных мигрантов.

Это чистый популизм. А Вэнс, который кардинально изменил свое мнение относительно Трампа, – классический тому пример. Сначала он критиковал Трампа, а теперь стал его ближайшим соратником,

– отметил политтехнолог.

Поэтому изменение политического мнения является абсолютно привычным явлением. Этого можно в любое время ожидать от потенциального вице-президента.

"А сейчас надо уметь правильно выстраивать отношения. Ведь в руководстве других стран не всегда будут лояльные к нам люди", – сказал Борис Тизенгаузен.

Ранее в СНБО заявили, что возможное назначение вице-президентом Джеймса Вэнса является плохой новостью для России. Ведь он будет выполнять решение Трампа, который точно не согласится на российские "хотелки".