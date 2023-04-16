Цель – Джек Тейшейра: как в Times вышли на источник утечки информации Пентагона

Произошла масштабная утечка секретных данных США, в которой через определенное время заподозрили Джека Тейшейру. Вскоре западные СМИ рассказали, как журналистам удалось идентифицировать личность этого человека.

История со сливом секретных документов Пентагона длится уже не первую неделю. Удалось установить источник утечки репортеру-фрилансеру Арику Толеру. Он потратил немало усилий на то, чтобы идентифицировать личность Джека Тейшейры.

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Как все разворачивалось

Как рассказал сам журналист, он понимал, что источник утечки не в телеграме. Впоследствии он получил сообщение-подсказку о том, что, вероятно, сначала секретные материалы появились в одном из чатов онлайн-платформы Discord. Там действительно было 10 документов с грифом "Тайно".

После этого расследователь связался с владельцем группы, и тот констатировал, что получил изображения из беседы wow_mao. Зайдя туда, Арик обнаружил более 100 секретных документов, опубликованных пользователем с ником Lucca.

Затем Арик начал писать в твиттере о своем расследовании. От людей он узнал, что Lucca был частью другой чат-группы под названием Thug Shaker Central, куда, казалось, были загружены сотни документов. Но Thug Shaker Central исчез – его удалили пользователи, когда материалы стали публичными,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что тогда же бывший член группы Thug Shaker уже с ником Vakhi связался с Ариком. Собственно, после этого стало понятно, что к этой утечке причастен кто-то, кто известен как O.G.

Собственно, Vakhi констатировал, что O.G. начал присылать документы в группу Thug Shaker еще осенью 2022 года, рассказывая, что он работает на военной базе.

Продолжался поиск O.G… У нас было достаточно информации, чтобы определить, кем он мог быть. Мы посмотрели на игры, в которые он играл онлайн, с кем он в них играл, и соединили эти точки,

– написали в СМИ.

Также там отметили, что журналисты нашли на платформе Steam пользователя с ником jackdjdtex, который играл в игры вместе с Vakhi. Этот игрок впоследствии был идентифицирован как Джей Тейшейра.

Власти США не заставили себя ждать с реакцией и через время арестовали мужчину.

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