Джордан не будет бороться за кресло спикера Палаты представителей: он был против помощи Украине

В четверг 19 октября предстояла очередная попытка избрать спикера Палаты представителей США. Шансы занять этот пост имел Джим Джордан, но он отказался участвовать в выборах.

Об этом журналистам рассказали несколько человек на условиях анонимности. Они объяснили, почему республиканец от штата Огайо Джим Джордан отказался участвовать в выборах.

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Джордан не будет бороться за кресло спикера Палаты представителей

Как отмечают источники, Джордан в четверг не требует дополнительного голосования за спикера. Более того, он поддержит план предоставления дополнительных полномочий временному спикеру МакГенри. Последний – республиканец от штата Северная Каролина.

Источники говорят, что после двух туров голосования группа республиканцев дала понять, что у Джордана недостаточно поддержки. Следовательно, он не сможет получить должность спикера Палаты представителей.

Теперь законодатели будут иметь возможность рассмотреть предложение расширить полномочия МакГенри.

Сам факт, что Джордан не смог стать спикером Палаты представителей, положительно повлияет на поддержку Украины. А все потому, что он выступал против того, чтобы США в дальнейшем предоставляли нам вооружение для противостояния российской агрессии.

Что известно о Джордане