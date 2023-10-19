Снова не смогли проголосовать: Палата представителей США во второй раз не выбрала спикера

Палата представителей США 18 октября во второй раз голосовала за избрание спикера. В конце концов, нижняя палата американского парламента снова провалила это голосование.

Так, представитель Республиканской партии Джим Джордан уже во второй раз не смог занять должность спикера Палаты представителей. В то же время, он убеждает, что готов бороться за пост "столько, сколько сможет".

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Палата представителей снова провалила голосование за спикера

Во время второго голосования за спикера Палаты представителей Конгресса США стало очевидно, что выступающий против помощи Украине Джим Джордан теряет поддержку своих однопартийцев.

На этот раз Джордан получил 199 голосов от республиканцев, один меньше, чем накануне. В общей сложности Джордана не поддержали 22 представителя Республиканской партии. Так, республиканец Верн Бьюкенен поддержал кандидатуру другого однопартийца – Брайана Дональдса, который получил только этот голос.

Кандидат от Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, но это не достигает требуемого порога. Чтобы стать спикером Палаты представителей США, кандидат должен заручиться поддержкой не менее 217 конгрессменов.

Несмотря на наличие необходимого большинства, то есть 221 мандата, республиканцы не могут достичь единодушного консенсуса по отношению к кандидату.

Интересным фактом является то, что раньше за Джордана в Палате Представителей голосовала представительница нижней палаты парламента США украинского происхождения Виктория Спартц. Однако во время второго голосования она его не поддержала.

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