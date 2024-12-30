Какими противоречивыми заявлениями об Украине и российской агрессии запомнился Джимми Картер

Джимми Картер, бывший президент США, которому было 100 лет, умер 29 декабря. Он возглавлял страну с 1977 по 1981 год.

В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира, хотя запомнился неоднозначными заявлениями об Украине и войне. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Заявления до полномасштабного вторжения России

В интервью PBS NewsHour в марте 2014 года 39-й президент США заявил, что российская аннексия Крыма была "неизбежной".

Что бы ни делал западный мир, он (Путин – 24 канал) все равно это сделал бы, потому что россияне всегда считали Крым своей частью, и, как вы знаете, большинство крымчан хотели быть частью России, поэтому это было неизбежно,

– сказал Картер.

Он не думал, что Путин планирует "идти дальше в военном плане", но подчеркнул – российского лидера нужно остановить, чтобы избежать дальнейших военных действий.

Картер провел аналогию с вторжением СССР в Афганистан в 1979 году, что произошло во времена его президентства. "Я предпринял много смелых и очень агрессивных действий, некоторые из которых, по моему мнению, сейчас были бы чрезмерными", – комментировал он.

Я думаю, было бы оправдано эффективно вооружить украинскую армию и дать всем знать, что они вооружены,

– в конце концов отметил 39-й президент США.

В апреле 2015 года Картер посетил Москву в составе так называемой "Группы старейшин", после чего дал интервью "Голосу Америки". Делегация поехала в Россию, поскольку члены организации были "обеспокоены растущим международным противостоянием и ростом геополитической напряженности".

"Группа старейшин" (The Elders) - организация независимых лидеров, преимущественно бывших глав государств. Она создана в 2007 году по инициативе президента ЮАР Нельсона Манделы. Согласно официальному документу, члены организации "используют свой опыт и влияние для содействия миру, справедливости и правам человека".

Там Картера убедили в том, что "Россия действительно хотела бы видеть ситуацию урегулированной во всех аспектах", а Путин будет придерживаться минских договоренностей. Поэтому 39-й президент США изменил свое мнение о поставках оружия.

Я бы очень хотел, чтобы отправка оружия в Украину не осуществлялась, как Киеву, так и востоку Украины. Я надеюсь, что президент Обама не будет посылать оружие,

– сказал Картер.

Он отмечал, что передача Крыма Украине во времена Хрущева была "подарком", поскольку тогда как Крым, так и Украина были частью единого Советского Союза.

Заявления после 24 февраля 2022 года

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину экс-президент США опубликовал заявление.

Неспровоцированное нападение России на Украину с применением военного и кибероружия нарушает международное право и основополагающие права человека украинского народа,

– говорилось в сообщении.

Картер осудил "несправедливое нападение на суверенитет Украины" и призвал Путина прекратить военные действия и восстановить мир. "Соединенные Штаты и их союзники должны быть вместе с народом Украины в поддержку его права на мир, безопасность и самоопределение", – считал 39-й президент США.

К слову, после смерти Джимми Картера президент Украины выразил соболезнования американцам и семье политика. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и отметил, что Картер посвятил свою жизнь миру в мире и защите прав человека.