У 2002 році Картер отримав Нобелівську премію миру, хоча запам'ятався неоднозначними заявами про Україну і війну. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Заяви до повномасштабного вторгнення Росії

В інтерв'ю PBS NewsHour у березні 2014 року 39-й президент США заявив, що російська анексія Криму була "неминучою".

Що б не робив західний світ, він (Путін – 24 канал) би все одно це зробив, тому що росіяни завжди вважали Крим своєю частиною, і, як ви знаєте, більшість кримчан хотіли бути частиною Росії, тому це було неминуче,

– сказав Картер.

Він не думав, що Путін планує "йти далі у військовому плані", але наголосив – російського лідера потрібно зупинити, щоб уникнути подальших військових дій.

Картер провів аналогію з вторгненням СРСР до Афганістану в 1979 році, що відбулося за часів його президентства. "Я зробив багато сміливих і дуже агресивних дій, деякі з яких, на мою думку, зараз були б надмірними", – коментував він.

Я думаю, було б виправдано ефективно озброїти українську армію і дати всім знати, що вони озброєні,

– зрештою зазначив 39-й президент США.

У квітні 2015 року Картер відвідав Москву у складі так званої "Групи старійшин", після чого дав інтерв'ю "Голосу Америки". Делегація поїхала в Росію, оскільки члени організації були "стурбовані дедалі більшим міжнародним протистоянням і зростанням геополітичної напруженості".

"Група старійшин" (The Elders) - організація незалежних лідерів, переважно колишніх глав держав. Її створено у 2007 році з ініціативи президента ПАР Нельсона Мандели. Згідно з офіційним документом, члени організації "використовують свій досвід і вплив для сприяння миру, справедливості та правам людини".

Там Картера переконали у тому, що "Росія дійсно хотіла б бачити ситуацію врегульованою у всіх аспектах", а Путін дотримуватиметься мінських домовленостей. Тож 39-й президент США змінив свою думку щодо постачання зброї.

Я б дуже хотів, щоб відправка зброї в Україну не здійснювалася, як Києву, так і сходу України. Я сподіваюся, що президент Обама не посилатиме зброю,

– сказав Картер.

Він зазначав, що передача Криму Україні за часів Хрущова була "подарунком", оскільки тоді як Крим, так і Україна були частиною єдиного Радянського Союзу.

Заяви після 24 лютого 2022 року

У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну експрезидент США опублікував заяву.

Неспровокований напад Росії на Україну із застосуванням військової та кіберзброї порушує міжнародне право та основоположні права людини українського народу,

– йшлося в повідомленні.

Картер засудив "несправедливий напад на суверенітет України" та закликав Путіна припинити військові дії й відновити мир. "Сполучені Штати та їхні союзники повинні бути разом з народом України на підтримку його права на мир, безпеку та самовизначення", – вважав 39-й президент США.

До слова, після смерті Джиммі Картера президент України висловив співчуття американцям і родині політика. Володимир Зеленський подякував за підтримку України у боротьбі з російською агресією та зазначив, що Картер присвятив своє життя миру у світі та захисту прав людини.