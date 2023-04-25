Байден бросает вызов истории и идет на второй срок: что это значит для Украины и США

Президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок, утверждая, что американская демократия все еще сталкивается с серьезными угрозами. Особенно со стороны Дональда Трампа, который не прочь разделить Украину и создавшего себе возможность для решающего матча-реванша в следующем году.

Хотя Джозеф Байден раньше называл себя "мостом" или переходным периодом для нового поколения лидеров-демократов, оказалось, что он еще не готов передать эстафету. 24 Канал, на основе материалов западных изданий, проанализировал это, несомненно, историческое решение, а главное – что может измениться для Украины.

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"Битва за душу Америки" продолжается

Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы ведем битву за душу Америки. И мы все еще находимся в этом сражении,

– так Джо Байден охарактеризовал состояние, в котором сейчас находятся американцы.

Официальное заявление наконец покончило с длительной неопределенностью по поводу намерений Байдена и фактически расчистило ему путь к еще одному президентству, если, конечно же, не произойдет каких-либо непредсказуемых событий. Хотя президент неоднократно и последовательно заявлял, что намерен баллотироваться, долго откладывая свой старт на месяцы. Теперь его команда может создать структуру предвыборной кампании и собрать деньги для ее финансирования, пишет The New York Times.

Возраст – не проблема?

Выдвигая свою кандидатуру снова, Байден просит американцев доверить ему полномочия главнокомандующего на девятом десятке. В свои 80 лет он уже старейший президент в американской истории, а в случае победы ему будет 86 в конце второго срока, что почти на девять лет больше, чем Рональду Рейгану, когда он покинул Белый дом в 1989 году.

Байден уже успел назначить Джули Чавес Родригес – старшую советницу Белого дома и внучку культового лидера-правозащитника Сезара Чавеса, руководительницей своей кампании. Квентин Фулкс, сотрудник Демократической партии, который в прошлом году руководил кампанией по переизбранию сенатора Рафаэля Уорнока в Джорджии, будет ее главным заместителем.Джули Чавес Родригес – женщина, которая будет руководить избирательной кампанией Байдена в 2024 году / фото APЧто интересно, как пишет CNN, однажды Байден провел кампанию, в которой резко критиковал возраст своего оппонента. В 1972 году Байден, которому тогда было 29 лет и который был членом местного совета штата Делавер, баллотировался против действующего сенатора-республиканца Кейла Боггса, которому было 63 года, бывшего двукратного губернатора и старейшего сенатора штата."Кейл не хочет баллотироваться, он потерял былой блеск в глазах", – сказал Байден о Боггсе, который сначала хотел уйти на пенсию, но его убедили баллотироваться на повторный срок. Байден настолько откровенно апеллировал к возрасту своего оппонента, что местный репортер назвал его подход "дорогой старый папочка".

Если Трампа вернут в Овальный кабинет, а он в свои 76 лет тоже уже далеко не молодой человек, он сам обгонит всех президентов по возрасту, кроме Байдена.

Если Байден и Трамп снова сойдутся в поединки, это станет первым случаем, когда одни и те же кандидаты сойдутся на президентских выборах подряд с 1956 года, когда Двайт Эйзенхауэр во второй раз победил Адлая Стивенсона. Это также станет первым случаем, когда президенту бросил вызов его предшественник, поскольку Теодор Рузвельт попытался вернуться в 1912 году против своего избранного преемника Уильяма Говарда Тафта в ходе трехсторонней кампании, которую выиграл Вудро Вильсон.

Джо Байден, новоизбранный сенатор-демократ от штата Делавер, выступает в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 декабря 1972 года.

Когда Байден официально начал свою предвыборную кампанию, казалось, что в этот момент он был фактически беспроигрышным кандидатом в номинацию от своей партии. Хотя многие демократы надеялись, что он уступит место младшему кандидату, ни одного серьезного претендента на номинацию так и не появилось.

Какие шансы у Байдена выиграть гонку

Хотя Байден возглавляет более сплоченную партию, чем его потенциальный соперник, многие демократы в частных разговорах опасаются, что президент может не выдержать еще одной кампании. Его общий рейтинг одобрения остается на уровне чуть более 42%, согласно данным опросов политического веб-сайта FiveThirtyEight. А это ниже, чем у 10 из 13 последних президентов на этом этапе их пребывания в должности.

Хотя опросы показывают, что большинство демократов благосклонно относятся к Байдену, большинство из них все же предпочли бы, чтобы он не баллотировался снова. В опросе NBC News, обнародованном на этой неделе, 70% американцев, включая 51% демократов, заявили, что он не должен баллотироваться на второй срок. Семь из 10 из тех, кто не желает, чтобы он оставался в должности еще четыре года, ссылались на его возраст как фактор.

Байден и Трамп сталкиваются с поразительной конкуренцией: недавние опросы Yahoo News, The Wall Street Journal и Morning Consult показывают, что действующий президент немного опережает Трампа, тогда как опросы The Economist и Центра американских политических исследований Гарвардского университета показывают, что он отстает на несколько пунктов. Байден сталкивается со столь неоднозначными результатами против губернатора Флориды Рона Десантиса, сильнейшего претендента от республиканцев.



У Байдена не много сильных конкурентов / иллюстрация Politico

Достижения и провалы Байдена – поддержка Украины

Байден возродил международные альянсы, которые пришли в упадок во время правления Трампа, сплотив НАТО и других партнеров по всему миру, чтобы противостоять агрессивному вторжению России в Украину. При двухпартийной поддержке он выделил более 100 миллиардов долларов на вооружение украинской армии и помощь нашему правительству и народу.

На президентских выборах губернаторы, как правило, сталкиваются с вопросами об отсутствии у них опыта внешней политики, и возмутительное описание Десантисом войны России против Украины как "территориального спора", от которого он впоследствии отказался на фоне двухпартийной критики, только, пишет Politico

Байден и западные союзники объединились на стороне Украины, предоставляя ей оружие и деньги, а также введя жесткие санкции против России. В годовщину войны Байден совершил триумфальный визит в Киев, который многие в США и во всем мире восприняли как исторический акт против агрессии российского президента Владимира Путина. Но перед Байденом все еще стоит сложная задача – преодолеть европейские разногласия о том, как закончить эту войну.



Визит Байдена в Киев был историческим / фото ОП/AP

Поскольку Байден защищал демократию у себя дома, он также обязательно апеллирует к своей роли в возрождении западного альянса в защиту Украины с тем, что Трамп фактически продолжает поклоняться российскому диктатору Владимиру Путину.

В то же время его решение вывести войска из Афганистана через 20 лет, согласно соглашению с Талибаном, заключенному Трампом, привело к провалу в 2021 году, когда радикальные боевики захватили страну, а афганцы заполонили взлетавшие из Кабула американские самолеты.

Байден также пытался защитить юго-западную границу США, где резко возросла нелегальная миграция, и с переменным успехом стабилизировал постпандемическую экономику, где инфляция выросла до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия, а цены на газ подскочили до рекордных уровней. Хотя оба показателя начали снижаться, а уровень безработицы приблизился к историческому минимуму, многие американцы все еще ощущают экономическую тревогу.

Недавний опрос, проведенный The Wall Street Journal, показал, что поддержка помощи Украине постепенно уменьшается. Хотя количество избирателей, считающих, что США оказывают должную поддержку, остается стабильным. В то же время, некоторые республиканцы в Конгрессе ставят под сомнение объем поддержки Украины.

Пожалуй, больше всего Байдена разочаровывает то, что его надежды на преодоление усугубившихся во времена Трампа расколов пока не оправдались: американское общество все еще глубоко поляризовано, а Трамп все еще остается мощной силой, разжигающей раскол в стране.

Байден – новый Рузвельт или Картер

В то же время The Washington Post метко отмечает, что для 80-летнего Байдена новый срок знаменует собой поворотный момент в его политической карьере, продолжающийся уже полвека. Это решение может противоречить желаниям некоторых избирателей-демократов, требующих другого знаменосца – молодого, более прогрессивного и лучше отражающего разнообразие партии. Но в то же время это подчеркивает силу Байдена среди партийных лидеров, в том числе тех, кто считает, что у него есть лучшие шансы победить Дональда Трампа или другого республиканца.