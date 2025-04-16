"Столько вреда за 100 дней": Байден раскритиковал действия Трампа

Джо Байден публично раскритиковал действия новой администрации США, намекая на Дональда Трампа. Бывший президент обвинил своего преемника в масштабных разрушениях государственной системы и предупредил об угрозе для социального обеспечения миллионов американцев.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Байден заявил, что менее чем за 100 дней после передачи власти правительство нанесло "разрушения и ущерб", которые "буквально захватывают дух".

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Администрация Трампа под шквалом критики

Бывший президент США выступил на конференции ACRD-2025, где отметил негативные последствия сокращений в федеральных учреждениях. По словам Байдена, государственные сервисы, в частности сайт Администрации социального обеспечения, вышли из строя – многие американцы не могут получить доступ к критически важным услугам.

Он подчеркнул, что это не просто о цифрах в бюджете, а речь идет о жизни миллионов людей.

Стоит отметить! Несмотря на жёсткие заявления в адрес политики Трампа, о войне в Украине Байден в своём выступлении не упомянул.

В США тем временем готовятся массовые протесты: демократы призывают граждан к общенациональному дню действия против сокращения соцвыплат. Байден поддержал инициативу и в очередной раз заявил о необходимости защиты программы социального обеспечения.