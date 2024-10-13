Байден планирует посетить Германию уже на следующей неделе, – Der Spiegel

Президент США Джо Байден таки планирует осуществить визит в Германию. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщили журналисты издания Der Spiegel. До этого американский глава отменил свой визит в Германию из-за последствий урагана "Милтон" в своей стране.

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Байден снова собирается в Германию

По сообщению Der Spiegel, в федеральном правительстве и службах безопасности Германии полным ходом идет подготовка к визиту президента США Джо Байдена в Берлин. Согласно текущему графику, в пятницу Байден должен провести официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Этот визит рассматривается как прощальный жест президента Байдена перед предстоящими выборами в США, запланированными на начало ноября. Изначально предполагалось, что это будет официальный государственный визит с официальным банкетом и рядом церемониальных мероприятий, но впоследствии программа была сокращена.

Тем не менее подтверждено, что президент Байден получит особую честь от Штайнмайера – он будет награжден Большим крестом Федерального ордена "За заслуги" в знак признания его вклада в германо-американские отношения.

Журналисты издания сообщают, что новый визит президента США, скорее всего, будет посвящен тем же политическим темам. Прежде всего дальнейшим действиям союзников Украины против России и войне на Ближнем Востоке.

К слову, из-за отмены визита Байдена в Германию также перенесли на неопределенное время заседание Контактной группы "Рамштайн". Ранее встреча была запланирована на 12 октября. Новые даты и форматы уже обсуждают союзники.