Очень храбрые, – Байден поражен народом Украины и ВСУ, и заявил о переломном моменте в мире

На сегодняшний день мир находится в переломном моменте. А украинские военные выполняют невероятную работу.

Все принятые решения будут определять, как мир будет выглядеть в будущем. Об этом заявил президент США Джо Байден во время приема с военачальниками.

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Байден поражен украинским народом

Должен признаться, я был немного удивлен тем, насколько храбрые, насколько удивительно храбрые не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам,

– заявил американский лидер.

Мир находится в переломном моменте

По словам Байдена, на сегодняшний день Америка и мир находятся в переломном моменте. Он подчеркнул, что все решения, принятые несколько лет назад, а также те, что будут приняты в будущем – определят, как мир будет выглядеть в последующие десятилетия.

"На кону стоит большое дело. Очень многое поставлено на карту", – подчеркнул Байден.

Байден и Макрон разработали общий план

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден договорились привлечь Китай к завершению войны в Украине.

Так, в Елисейском дворце заявили, что надеются привлечь Китай к "урегулированию ситуации" и "развитию устойчивого мира в регионе". Тем не менее другие детали плана Байдена и Макрона во Франции отказались комментировать.