Он ищет диктатуры: Байден раскритиковал встречу Трампа с Орбаном

Джо Байден резко раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном во Флориде.

Байден на предвыборном митинге перед своими сторонниками высказался о встрече Орбана с Трампом на вилле бывшего президента во Флориде.

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Вы знаете, с кем он (Дональд Трамп, – 24 Канал) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, который прямо заявил, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры,

– заявил Байден.

Также президент США подчеркнул, что видит будущее, где "демократия защищается, а не умаляется".

Байден вспомнил заявление Трампа о том, что он будет "побуждать" Путина осуществлять вторжения в страны НАТО, которые, по мнению Трампа, платят недостаточные финансовые взносы в Альянсе. Это заявление ранее уже раскритиковали Йенс Столтенберг и Шарль Мишель. Руководительница американского посольства при НАТО Джулиан Смит назвала подобные высказывания Трампа безответственными.

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