Он ищет диктатуры: Байден раскритиковал встречу Трампа с Орбаном
Источник:The Guardian
Джо Байден резко раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном во Флориде.
Байден на предвыборном митинге перед своими сторонниками высказался о встрече Орбана с Трампом на вилле бывшего президента во Флориде.
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Вы знаете, с кем он (Дональд Трамп, – 24 Канал) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, который прямо заявил, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры,
– заявил Байден.
Также президент США подчеркнул, что видит будущее, где "демократия защищается, а не умаляется".
Байден вспомнил заявление Трампа о том, что он будет "побуждать" Путина осуществлять вторжения в страны НАТО, которые, по мнению Трампа, платят недостаточные финансовые взносы в Альянсе. Это заявление ранее уже раскритиковали Йенс Столтенберг и Шарль Мишель. Руководительница американского посольства при НАТО Джулиан Смит назвала подобные высказывания Трампа безответственными.
Встреча Орбана с Трампом: что известно
- 6 марта появились сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Мол, Орбан хочет обсудить вопрос войны в Украине, в частности, как ее остановить.
- Встреча двух политиков состоялась уже 8 марта во Флориде. Американские СМИ называли встречу "светской", то есть определенной повестки дня не было.
- Стоит отметить, что Виктор Орбан убежден, вроде бы, если бы президентом США сейчас был Дональд Трамп, не было бы ни войны в Украине, ни войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп, свою очередь, назвал Орбана "фантастическим лидером".
- После встречи в заявлении предвыборной кампании Дональда Трампа говорится о том, что политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов", в частности первостепенную важность "крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".
- По словам политолога Тараса Завгороднего, Трампу импонируют лидеры импонируют лидеры, которые позиционируют себя носителями "правых" ценностей и даже поддерживают антиглобалистские тенденции. Не исключением, собственно является и сам Владимир Путин.