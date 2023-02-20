God bless America, – Епифаний поделился впечатлениями о встрече с Байденом
Источник:Митрополит Епифаний
20 февраля Джо Байден совершил необъявленный визит в Киев. Во время него он вместе с президентом Украины прогулялись по столице, а также посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.
Помимо визита в храм в этот день Владимир Зеленский и Джо Байден почтили память украинских героев. Они возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину.
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Епифаний поблагодарил Байдена и народ Америки
В заявлении, распространенном по итогам визита, предстоятель Православной Церкви митрополит Епифаний поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Байденом. Он поблагодарил его и американский народ за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Имел честь приветсвовать Джозефа Байдена в Михайловском Златоверхом соборе. Мы благодарны ему лично, народу и правительству Америки за мощную помощь, которую Украина получает от США и союзников, чтобы противостоять агрессии российской империи зла. God bless America!
– сказал Епифаний.
Подарок Байдену
Заслуживает внимания и открытие в этот день памятной таблички на Аллее смелости в Киеве, посвященной президенту США. Это событие Зеленский назвал историческим.
Я считаю тоже исторически, что сегодня (20 февраля – 24 Канал) на Аллее смелости мы открываем табличку, посвященную президенту Байдену,
– сказал он.
Джо Байден также видел табличку на Аллее, ведь побывал там вместе с президентом Украины.
Следует отметить, что рядом с табличкой уже есть имена других деятелей, поддерживающих Украину. В частности, там можно увидеть таблички с именами Анджея Дуды, Бориса Джонсона, Эгилса Левитса, Матеуша Моравецкого и других.
Неанонсированный визит Байдена: коротко
- Визит Байдена 20 февраля в Украину был стратегическим. Как подчеркнул глава ОП Андрей Ермак, во время него в Киеве решалось и ускорялось много вопросов.
- В ходе визита Байден анонсировал, что Штаты планируют 20 февраля объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.
- Также Джо Байден указал на главную ошибку Владимира Путина. По словам президента США, российский диктатор, начав вторжение почти год назад, считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Однако Путин глубоко ошибался.