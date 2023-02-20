God bless America, – Епифаний поделился впечатлениями о встрече с Байденом

20 февраля Джо Байден совершил необъявленный визит в Киев. Во время него он вместе с президентом Украины прогулялись по столице, а также посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

Помимо визита в храм в этот день Владимир Зеленский и Джо Байден почтили память украинских героев. Они возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину.

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Епифаний поблагодарил Байдена и народ Америки

В заявлении, распространенном по итогам визита, предстоятель Православной Церкви митрополит Епифаний поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Байденом. Он поблагодарил его и американский народ за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Имел честь приветсвовать Джозефа Байдена в Михайловском Златоверхом соборе. Мы благодарны ему лично, народу и правительству Америки за мощную помощь, которую Украина получает от США и союзников, чтобы противостоять агрессии российской империи зла. God bless America!

– сказал Епифаний.

Подарок Байдену

Заслуживает внимания и открытие в этот день памятной таблички на Аллее смелости в Киеве, посвященной президенту США. Это событие Зеленский назвал историческим.

Я считаю тоже исторически, что сегодня (20 февраля – 24 Канал) на Аллее смелости мы открываем табличку, посвященную президенту Байдену,

– сказал он.

Джо Байден также видел табличку на Аллее, ведь побывал там вместе с президентом Украины.

Следует отметить, что рядом с табличкой уже есть имена других деятелей, поддерживающих Украину. В частности, там можно увидеть таблички с именами Анджея Дуды, Бориса Джонсона, Эгилса Левитса, Матеуша Моравецкого и других.

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