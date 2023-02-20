Окрім візиту до храму у цей день Володимир Зеленський та Джо Байден вшанували пам'ять українських героїв. Вони поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

До теми Байден у Києві: все, що відомо про візит президента США в Україну

Епіфаній подякував Байдену та народу Америки

У заяві, поширеній за підсумками візиту, предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній поділився своїми враженнями від зустрічі з президентом Байденом. Він подякував йому та американському народу за підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Мав честь привітати Джозефа Байдена у Михайлівському Золотоверхому соборі. Ми вдячні йому особисто, народу і уряду Америки за потужну допомогу, яку Україна отримує від США і союзників, щоби протистояти агресії російської імперії зла. God bless America!

– сказав Епіфаній.

Подарунок Байдену

Заслуговує на увагу й відкриття у цей день пам’ятної таблички на Алеї сміливості у Києві, присвяченій президенту США. Цю подію Зеленський назвав історичною.

Я вважаю теж історично, що сьогодні (20 лютого – 24 Канал) на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену,

– сказав він.

Джо Байден також вже бачив табличку на Алеї, адже побував там разом з президентом України.

Варто зазначити, що поруч з табличкою вже є імена інших діячів, які підтримують Україну. Зокрема, там можна побачити таблички з іменами Анджея Дуди, Бориса Джонсона, Егілса Левітса, Матеуша Моравецького та інших.

Неанонсований візит Байдена: коротко