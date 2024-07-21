Это безумие, – экс-советник Трампа заявил, что тот понятия не имеет, как закончить войну в Украине
Источник:CNN
Кандидат в президенты США Дональд Трамп "понятия не имеет, как завершить войну в Украине". Более того, приближенность Трампа к Путину приведет к уступкам в пользу России и они могут быть разрушительными для Украины
Об этом сообщил экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
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"Это безумие. Трамп понятия не имеет, как он должен вести переговоры, чтобы завершить эту войну", – считает Болтон.
Опасность приверженности Трампа к Путину
Также Болтон отметил, что приближенность Трампа к российскому президенту Владимиру Путину может привести к уступкам в пользу России – они будут разрушительными для Украины.
"Это очень темный момент. Не только для Украины", – добавил Болтон.
И, по его мнению, он такой не только для Украины, ведь США помогают Киеву, "не из доброты сердец, не из благотворительности".
"Мы помогаем, потому что в основе интересов американской национальной безопасности защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте и попытки установить мир и стабильность", – отметил он.