После истории с похищением Мадуро министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что похитил бы Владимира Путина. Реакция России на это не заставила себя ждать.

Там назвали слова Гили "мокрой мечтой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как отреагировали в России на заявления Гили?

У Гили 9 января журналисты поинтересовались, какого лидера он бы похитил, если бы мог.

Министр обороны Великобритании ответил, что взял бы под стражу Путина и привлек бы его к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

Он вспомнил об увиденном в Буче во время одного из его первых визитов в Украину и о похищении некоторых украинских детей, которых встретил в Ирпене.

Конечно, что ответ Гили отнюдь не понравился России.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления "мокрыми мечтами британских извращенцев".

К слову, за несколько дней до этого Дмитрий Медведев, экс-президент России, заявил о своем желании похитить "неонациста" канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот говорил, что это был бы "замечательный поворот в этом карнавале событий".

Что предшествовало?