Там назвали слова Гілі "мокрою мрією". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як відреагували у Росії на заяви Гілі?

У Гілі 9 січня журналісти поцікавилися, якого лідера він би викрав, якби міг.

Міністр оборони Великої Британії відповів, що взяв би під варту Путіна та притягнув би його до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Він пригадав про побачене у Бучі під час одного з його перших візитів до України та про викрадення деяких українських дітей, яких зустрів в Ірпені.

Звісно, що відповідь Гілі аж ніяк не сподобалася Росії.

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала ці заяви "мокрими мріями британських збоченців".

До слова, за кілька днів до цього Дмитро Медведєв, експрезидент Росії, заявив про своє бажання викрасти "неонациста" канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Той казав, що це був би "чудовий поворот у цьому карнавалі подій".

Що передувало?