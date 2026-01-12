Там назвали слова Гили "мокрой мечтой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как отреагировали в России на заявления Гили?

У Гили 9 января журналисты поинтересовались, какого лидера он бы похитил, если бы мог.

Министр обороны Великобритании ответил, что взял бы под стражу Путина и привлек бы его к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

Он вспомнил об увиденном в Буче во время одного из его первых визитов в Украину и о похищении некоторых украинских детей, которых встретил в Ирпене.

Конечно, что ответ Гили отнюдь не понравился России.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления "мокрыми мечтами британских извращенцев".

К слову, за несколько дней до этого Дмитрий Медведев, экс-президент России, заявил о своем желании похитить "неонациста" канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот говорил, что это был бы "замечательный поворот в этом карнавале событий".

Что предшествовало?