Война в Украине увеличивает вероятность конфликта США с ядерной державой, – будущий глава ЦРУ

Номинированный Дональдом Трампом на должность директора ЦРУ Джон Рэтклифф высказал мнение, что война в Украине увеличивает риск для США быть втянутыми в войну с ядерной державой. Также он выделил стремление Китая к глобальному господству.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Рэтклифф отметил, что усиление сотрудничества между соперниками и врагами США увеличивает угрозы, которые каждый из них представляет отдельно.

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Какие опасности для США видит будущий глава ЦРУ

Рэтклифф во время слушаний в Сенате США заявил о риске втягивания США в конфликт с ядерной державой из-за войны России против Украины.

Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной,

– заявил он, вероятно, имея в виду Россию.

Среди основных угроз национальной безопасности США, номинант Трампа на должность директора ЦРУ отметил стремление Китая к глобальному господству, транснациональную преступность, деятельность Ирана и Северной Кореи, а также нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

"Усиление координации между соперниками и противниками Америки грозит усилить угрозы, которые каждый из них представляет для нас в отдельности, а многочисленные террористические группы и другие негосударственные субъекты, некоторые из которых даже пересекли нашу южную границу, все еще представляют постоянную угрозу нашему народу", – резюмировал Рэтклифф.