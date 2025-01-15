Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Реткліфф наголосив, що посилення співпраці між суперниками та ворогами США збільшує загрози, які кожен із них становить окремо.

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Які небезпеки для США вбачає майбутній голова ЦРУ

Реткліфф під час слухань у Сенаті США заявив про ризик втягнення США у конфлікт із ядерною державою через війну Росії проти України.

Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною,

– заявив він, імовірно, маючи на увазі Росію.

Серед основних загроз національній безпеці США, номінант Трампа на посаду директора ЦРУ відзначив прагнення Китаю до глобального понування, транснаціональну злочинність, діяльність Ірану та Північної Кореї, а також нестабільну ситуацію на Близькому Сході.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", – резюмував Реткліфф.