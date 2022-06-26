Джонсон хочет пригласить Зеленского в Британию и организовать встречу с Елизаветой II, – СМИ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому планируют предложить полноценный визит в Великобританию. Он должен пройти в октябре.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы государственный визит Зеленского в Британию был по аудиенции с королевой Елизаветой II.

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Визит украинского президента должен совпасть с участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме в октябре. В штаб-квартире Консервативной кампании отметили, что им нравится эта идея.

Позиция Джонсона

Британский премьер-министр в одном из своих интервью заявил, что поддержка Украины в войне с Россией является для него принципиальным моральным вопросом. Если же при определенных обстоятельствах придется отказаться от этого, то он готов уйти в отставку. Однако Джонсон пока не видит такой ситуации.

"Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", – сказал премьер-министр.

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Заявление о России

По словам Джонсона, Владимир Путин не хочет переговоров о прекращении огня и не воспринимает возможность диалога всерьез. Премьер отметил, что Путин хочет сравнять украинские города с землей. Раньше он уже так поступал в Чечне.

Джонсон подчеркнул – любое попустительство России и жертвование Украиной повлечет за собой катастрофу. Если оккупанты ощутят успех, то могут идти с войной дальше. Британский премьер сказал, что Украине следует помочь с такими вещами:

обеспечить вооружением;

сохранить жизнеспособность страны;

создать альтернативные сухопутные маршруты для украинского экспорта;

разблокировать порт Одессы

Глава правительства также поделился данными разведки, которая считает – темпы наступления россиян замедлятся. Хотя оккупанты наступают на Донбассе, но это ценой разрушений всего на своем пути и огромных потерь в живой силе.

"Наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может дойти до такого момента, когда уже не будет продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику", – заявил Джонсон.

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