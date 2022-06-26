Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче,хоб державний візит Зеленського до Британії був з аудієнцію з королевою Єлизаветою ІІ.

До теми Джонсон попередив, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України

Візит українського президента має збігтися з участю у конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні. У штаб-квартирі Консервативної кампанії зазначили, що їм подобається ця ідея.

Позиція Джонсона

Британський прем'єр-міністр в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що підтримка України у війні з Росією є для нього принциповим моральним питанням. Якщо ж за певних обставин доведеться відмовитись від цього, то він готовий піти у відставку. Однак Джонсон наразі не бачить такої ситуації.

"Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав прем'єр-міністр.

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