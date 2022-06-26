Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче,хоб державний візит Зеленського до Британії був з аудієнцію з королевою Єлизаветою ІІ.
До теми Джонсон попередив, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України
Візит українського президента має збігтися з участю у конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні. У штаб-квартирі Консервативної кампанії зазначили, що їм подобається ця ідея.
Позиція Джонсона
Британський прем'єр-міністр в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що підтримка України у війні з Росією є для нього принциповим моральним питанням. Якщо ж за певних обставин доведеться відмовитись від цього, то він готовий піти у відставку. Однак Джонсон наразі не бачить такої ситуації.
"Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав прем'єр-міністр.
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Заява щодо Росії
За словами Джонсона, Володимир Путін не хоче переговорів про припинення вогню й не сприймає можливість діалогу серйозно. Прем'єр зазначив, що Путін хоче зрівняти українські міста із землею. Раніше він вже так діяв у Чечні.
Джонсон наголосив – будь-яке потурання Росії і жертвування Україною спричинить катастрофу. Якщо окупанти відчують успіх, то можуть йти з війною далі. Британський прем'єр сказав, що Україні слід допомогти з такими речами:
- забезпечити озброєнням;
- зберегти життєздатність держави;
- створити альтернативні сухопутні маршрути для українського експорту;
- розблокувати порт Одеси.
Глава уряду також поділився даними розвідки, яка вважає – темпи наступу росіян сповільняться. Хоч окупанти наступають на Донбасі, але це ціною руйнувань всього на своєму шляху й величезних втрат у живій силі.
"Наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може дійти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку", – заявив Джонсон.
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