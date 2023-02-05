Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют "шоковое возвращение" в большую политику, – The Times
Источник:The Times
Экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила влиятельная британская газета.
Издание отметило, что на выходных Трасс намерена вступить в заочный спор с Риши Сунаком. В частности, экс-премьер планирует опубликовать статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в стране.
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Что известно о возможном возвращении Джонсона и Трасс
Поклонники Лиз Трасс "мобилизуются" и уже возрождают старые группы в вотсапе из ее лидерской кампании. Издание также пишет, что некоторые чиновники недовольны Сунаком. В частности, одна из причин – намерение пойти на уступки ЕС по особому таможенному режиму в Северной Ирландии. Другое – стремление Сунака лично утверждать все важные правительственные решения.
Как бы напряженно он ни работал, правительство не может функционировать в таком режиме. Он не может быть и министром по делам иммиграции, и министром здравоохранения, и канцлером казначейства, а также еще и премьером,
– заявил один из членов кабмина.
Кроме того, The Times отметили, что на руководящие роли также надеется вернуться Джонсон. На этой неделе политик во время поездки в США призвал правительство Сунака к более решительным шагам на украинском направлении.
Джонсон убежден, что и Лондон, и Вашингтон, и другие союзники Киева не должны медлить с передачей ВСУ истребителей, дальнобойных ракет и других вооружений, которые могли бы помочь Украине на поле боя.
Между тем Сунак полон решимости избежать политического "шума" своих предшественников и сосредоточиться на приоритетах, по которым, по его мнению, его будут оценивать на следующих выборах.
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