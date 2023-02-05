Видання зазначило, що на вихідних Трасс має намір вступити в заочну суперечку з Ріші Сунаком. Зокрема, експрем'єрка планує опублікувати статтю про необхідність знизити податкове навантаження та активно стимулювати виробництво товарів та послуг у країні.

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Що відомо про можливе повернення Джонсона і Трасс

Прихильники Ліз Трасс "мобілізуються" та вже відроджують старі групи у вотсапі з її лідерської кампанії. Видання також пише, що деякі урядовці не задоволені Сунаком. Зокрема, одна з причин – намір піти на поступки ЄС щодо особливого митного режиму в Північній Ірландії. Інша – прагнення Сунака особисто стверджувати усі важливі урядові рішення.

Хоч би як напружено він працював, уряд не може функціонувати в такому режимі. Він не може бути і міністром у справах імміграції, і міністром охорони здоров'я, і канцлером казначейства, а також ще й прем'єром,

– заявив один з членів кабміну.

Окрім того, у The Times зазначили, що на керівні ролі також сподівається повернутися Джонсон. Цього тижня політик під час поїздки до США закликав уряд Сунака до рішучіших кроків на українському напрямі.

Джонсон переконаний, що і Лондон, і Вашингтон, та інші союзники Києва не повинні зволікати з передачею ЗСУ винищувачів, далекобійних ракет та інших озброєнь, які б могли допомогти Україні на полі бою.

Тим часом Сунак сповнений рішучості уникнути політичного "шуму" своїх попередників і зосередитися на пріоритетах, за якими, на його думку, його будуть оцінювати на наступних виборах.

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Коротка довідка. Вірний друг України Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єра Великої Британії 7 липня 2022 року. Замість нього обрали Ліз Трасс. Втім, вона менше, ніж через два місяці роботи вона подала у відставку.