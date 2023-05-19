"Тошнотик" и "подхалим": Джонсон не жалел слов для Макрона после переговоров с Путиным

Постоянные телефонные разговоры президента Франции Эммануэля Макрона с диктатором Путиным надоели не только украинцам. Как оказалось, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон также осуждал Макрона за постоянные "реверансы" перед Кремлем.

Более того, эти действия настолько разгневали британского руководителя, что он назвал Макрона "путинским подхалимом". Кроме этого, Джонсон не чуравшись пообещал "ему врезать".

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Джонсон разозлился на Макрона из-за телефонных разговоров с Путиным

Бывший помощник главы британского правительства Гуто Харри в одном из подкастов рассказал, что Борис Джонсон начал эмоционально высказываться о французском президенте спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, на одной из встреч экс премьеру Британии лопнуло терпение и он просто вызверился на Эммануэля Макрона.

По сути, он сказал: "Он — слово из четырех букв, которое начинается на C (нецензурное слово на английском – 24 Канал), он — чудак, он — путинская подлиза,

– подчеркнул Харри.

Он также добавил, что ему казалось, что Джонсон даже хотел физически навредить Макрону. Ведь экс глава британского правительства употребил английский термин "снять боксерские перчатки", а также говорил, что "мне придется врезать ему".

В конце концов, Харри подчеркнул, что лидеры обеих стран помирились и начали хорошо ладить. К тому же они даже выпили по рюмке на одной из встреч.

"Они пошли вместе выпить виски на саммите "Большой семерки"", – сказал экс помощник Джонсона.

На этот подкаст также отреагировал и спикер Бориса Джонсона. Он заявил, что экс-премьер Британии не признает рассказ Харри и отрицает его утверждение об оскорбительных словах Макрону.

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