Джонсон обнародовал видео с украиночкой, спевшей гимн

На этот раз он опубликовал видео, на котором маленькая украинка – Мелисса Когут, спела гимн Украины. Она исполнила его рядом с Борисом Джонсоном, который был в восторге от талантливой украиночки.

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Приятно слышать, как вчера очень талантлива Мелиса Когут пела Гимн Украины,

– подписал видео Джонсон.

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Великобритания стала крепким союзником Украины

Великобритания всячески поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина. И, по словам Джонсона, победа точно будет за Украиной. Он заявил, что еще никогда не был так уверен в победе Украины.

В то же время украинцы выражают восхищение мужеством и искренностью Бориса Джонсона. Пишут слова благодарности в соцсетях и даже переименовывают улицы в честь премьер-министра Великобритании.

Почему Джонсону благодарны украинцы

Еще 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

Джонсон отметил, что в знак солидарности с украинским народом Великобритания снова открыла свое посольство в Киеве. Кроме того, по его словам, королевство продолжит вводить новые санкции против российских военных.

Великобритания пропагандирует солидарность с Украиной на международной арене.

Поддержка Великобритании ощутима и на экономическом фронте – отменили все пошлины на товары, поступающие в страну из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.

Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это вдвое превышает предыдущие обещания Бориса Джонсона.

Кроме того, в текущем месяце в Великобритании прошел аукцион по сбору средств для Украины. На нем продали более 3 миллионов гривен флисовую кофту Владимира Зеленского. Мероприятие состоялось с участием Бориса Джонсона, призвавшего не жалеть средств.

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